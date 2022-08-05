Edirne'de FETÖ prensi sınırı geçemeden yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de FETÖ prensi sınırı geçemeden yakalandı

05.08.2022 12:21
Edirne'de FETÖ prensi sınırı geçemeden yakalandı

Edirne'de sınırı geçmeye çalışan 20 kişi yakalandı.

Edirne'de sınırı geçmeye çalışan 20 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında FETÖ'nün prensi olarak adlandırılan Mehmet Gündem ve eşi de bulunuyor.

Edirne'nin Enez ilçesi yakınlarında yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 20 şahıs yakalandı. 16'sı FETÖ,2'si PKK, biri MLKP, biri de DHKP-C üyesi olan zanlılardan 2 FETÖ üyesinin arandığını tespit eden Hudut askerleri 2 kişinin İstinaf mahkemesinde dosyasının onama beklediğini tespit etti. Yakalanan FETÖ üyeleri arasında örgüt lideri Fetullah Gülen ile 11 günü kitaplaştıran FETÖ üyesi olduğu iddia edilen Mehmet Gündem ve eşi Mine Gündem de yer alıyor. Gündem, Jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklanma talebi ile adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen FETÖ'nün prensi olarak adlandırılan Mehmet Gündem, Nöbetçi savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanarak ceza evine gönderildi. - EDİRNE

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Kaynak: İHA

Mehmet Gündem, Yunanistan, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de FETÖ prensi sınırı geçemeden yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de FETÖ prensi sınırı geçemeden yakalandı - Son Dakika
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