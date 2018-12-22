Edirne'de Sis
5 saat önce
Edirne'de bazı bölgelerinde görüş mesafesinin azalması, ulaşımı olumsuz etkiledi.
Edirne
'de bazı bölgelerinde görüş mesafesinin azalması, ulaşımı olumsuz etkiledi. Sürücüler, trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Sabah
saatlerinde kentte etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü. Sürücüler sis nedeniyle trafikte zorlandı. Edirne Emniyet Müdürlüğü
ekipleri trafiğin yoğun olduğu bölge ve kavşaklarda sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Şehrin her yerinden görülebilen kentin simge eseri Selimiye Camisi
ve diğer tarihi yapılar sisle güzel görüntüler oluşturdu.
Meteoroloji yetkileri 3 derece hava sıcaklığı ölçülen kentte sisin öğle saatlerinde dağılacağını belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 10:25 Kaynak: AA
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