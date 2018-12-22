Son Dakika Haberleri: Edirne'de Sis

Edirne'de Sis

5 saat önce

Edirne'de bazı bölgelerinde görüş mesafesinin azalması, ulaşımı olumsuz etkiledi.

Edirne'de bazı bölgelerinde görüş mesafesinin azalması, ulaşımı olumsuz etkiledi. Sürücüler, trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Sabah saatlerinde kentte etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü. Sürücüler sis nedeniyle trafikte zorlandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri trafiğin yoğun olduğu bölge ve kavşaklarda sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Şehrin her yerinden görülebilen kentin simge eseri Selimiye Camisi ve diğer tarihi yapılar sisle güzel görüntüler oluşturdu.

Meteoroloji yetkileri 3 derece hava sıcaklığı ölçülen kentte sisin öğle saatlerinde dağılacağını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 10:25 Kaynak: AA

Sabah, Edirne, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Çarşamba Günü Beklenen Kar Yağışı Megakenti Günlerce Esir Alacak Murat Özdemir'in Acun Ilıcalı'yı Tehdit Ettiği Video Sosyal Medyada Olay Oldu

Bakan Kurum İmar Barışı'na Kaç Kişinin Başvurduğunu ve Elde Edilen Geliri Açıkladı Türkiye İhracatında 14. Sırada Bulunuyordu! Lojistik Devi Taha Kargo da Konkordato Talep Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2018 15:47:15. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edirne'de Sis
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]