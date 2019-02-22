Edirne'de Sis

Edirne'de sis etkili oldu.

Edirne'de sis etkili oldu.



Kentin bazı bölgelerinde bir anda etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.



Sis, ulaşımı da olumsuz etkiledi. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu kavşak ve caddelerde sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.



Bu arada, Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi, Edirne'nin tarihi camilerinden Üç Şerefeli ve Eski camiler, Makedonya Saat Kulesi ile Alipaşa Çarşısı sis içerisinde güzel görüntüler oluşturdu.



Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü kentte, sis öğle saatlerinde tamamen etkisini yitirecek.



Akşam başlayacak yağmurun ise sabah kar yağışına dönmesi bekleniyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Son Dakika! HDP'nin Meclis Başkanı Adayı Serpil Kemalbay, İYİ Parti'nin ise İmam Hüseyin Filiz Oldu

CHP'nin İzmir Adayı Tunç Soyer: Kaynak İçin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kapısını Çalacağız

Seçimlere Sayılı Günler Kala, Yapılan Anketten Çarpıcı Sonuçlar Çıktı

Son Dakika! Reyhanlı'daki Bombalı Saldırının Firari Sanıklarından Aykan Hamurcu Yakalandı