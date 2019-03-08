Son Dakika Haberleri: Edirne'de Sis

Edirne'de Sis

1 saat önce

Edirne'de sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye düştü.

Edirne'de sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye düştü.

Görüş mesafesinin sis nedeniyle azaldığı kentte, sürücüler trafikte güçlük çekti. Polis ekipleri de trafiğin yoğun olduğu yerlerde sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Sis çukur alanlarda görüş mesafesini yer yer 50 metreye kadar düşürdü.

Edirne'nin simge eseri Selimiye Camisi ve birçok tarihi anıt eser, siste kayboldu. Sis bu yapılarla güzel görüntüler oluşturdu.

Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:14 Kaynak: AA

Polis, Edirne, Güncel
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