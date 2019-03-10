Edirne'de Sis

Edirne'nin bazı kesimlerinde sis etkili oluyor.

Edirne'nin bazı kesimlerinde sis etkili oluyor.





Sis nedeniyle görüş mesafesi kentin bazı bölgelerinde yer yer 100 metreye düştü.



Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri trafiğin yoğun olduğu bölge ve kavşaklarda sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.





Kentin simge eseri Selimiye Camisi ve diğer tarihi yapıların etrafında oluşan sis dolayısıyla güzel görüntüler oluştu.





Meteoroloji yetkileri, hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğle saatlerinde etkisini kaybedeceğini belirtti.

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