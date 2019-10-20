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Edirne'de sis

1 saat önce

Edirne'de sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına indi.

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Edirne'de sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına indi.


Sis, kentte sabah saatlerinde etkili olmaya başladı.

Sis nedeniyle polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu bölgelerde sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı. Bazı noktalarda maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Tarihi yapılar ve köprüler sis altında kalırken, Selimiye Camisi çevresinde güzel görüntüler oluştu.


Edirne Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının 15 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğle saatleri sonrası etkisini kaybedeceğini belirtti.

Sisin etkisi sürüyor.

Edirne, Polis, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 11:40 Kaynak: AA
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