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Edirne'de sis

6 saat önce

Edirne'de sis hayatı olumsuz etkiledi.

Edirne'de sis hayatı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu noktalarda sabah saatlerinde önlem aldı, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camilerin kubbe ve minarelerini kaplayan sis, güzel görüntüler oluşturdu.

Edirne Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatleri sonrası etkisini kaybedeceğini bildirdi.

Edirne'de sis

Edirne, Polis, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:52 Kaynak: AA
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