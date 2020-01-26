Edirne'de sis - Son Dakika
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Edirne'de sis

6 saat önce

Edirne'de sisin görüş mesafesini düşürmesi hayatı olumsuz etkiledi.

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Edirne'de sisin görüş mesafesini düşürmesi hayatı olumsuz etkiledi.


Sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan sis nedeniyle görüş mesafesi bazı bölgelerde 50 metreye kadar düştü. Görüş mesafesinin düşmesi sürücülerin trafikte ilerlemesini güçleştirdi.


Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem aldı, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.


Selimiye Camisi ile tarihi köprülerin çevresini kaplayan sis, güzel görüntüler oluşturdu.


Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerinden itibaren etkisini yitireceğini belirtti.

Edirne, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 10:26 Kaynak: AA
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