Son Dakika Haberleri: Edirne'de sis etkili oldu
Son Dakika Güncel Edirne'de sis etkili oldu

Edirne'de sis etkili oldu

6 saat önce

Edirne'de yoğun sis etkili oldu.

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Edirne'de yoğun sis etkili oldu.

Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte sis sabaha karşı etkisini artırdı.

Sis yer yer bazı bölgelerde görüş mesafesini olumsuz yönde etkiledi.

Meriç ve Tunca nehirlerinin geçtiği bölgelerde ve çukur alanlarda görüş mesafesi zaman zaman 50 metrenin altına düştü.

Selimiye Camisi'nde sis manzarası


Sisle örtülen anıtsal yapılar görüntüleriyle dikkati çekti.

Tarihi köprülerin yanı sıra sis, Selimiye Camisi'nde de güzel görüntü oluşturdu.

Sis altında kalan, Mimar Sinan'ın eseri Selimiye Camisi, seyrine doyumsuz manzara oluşturdu.

Kubbesine kadar örtülü sisi minareleri ile delen cami, izleyenleri büyüledi.


Kapalı havanın hüküm sürdüğü kentte sis ara ara etkili oluyor.

Selimiye Camisi, Edirne, Tunca, Meriç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 10:32 Kaynak: AA
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