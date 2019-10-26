Son Dakika Haberleri: Edirne'de sis etkisi
Son Dakika Güncel Edirne'de sis etkisi

Edirne'de sis etkisi

2 dakika önce

Edirne'de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini 50 metreye düşürdü.

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Edirne'de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini 50 metreye düşürdü. Sis nedeniyle Mimar Sinan'ın ustalık eseri Tarihi Selimiye Cami ve Tarihi köprüler görülmez oldu.

Edirne, sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, yaşamı olumsuz etkiledi.Kentte sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Siste sürücüler, yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Yoğun sis nedeniyle kentte çok sayıda maddi hasarlı kazalar meydana gelirken polis, kavşaklarda önlemler alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Edirne'de Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği tarihi Selimiye Cami ve Tarihi Tunca Köprüsü sis nedeniyle gözden kayboldu. Meteoroloji yetkilileri sisli havanın ilerleyen saatlerde etkisini yitireceğini söyledi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 01:37 Kaynak: DHA
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