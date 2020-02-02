Edirne'de sis kartpostallık görüntüler oluşturdu - Son Dakika

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Edirne'de sis kartpostallık görüntüler oluşturdu
6 saat önce
Sisin drone ile havadan çekilmiş görüntüleri EDİRNE - Yüksek kesimlerde meydana gelen sis, güzel görüntüler oluşturdu.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 10:51 Kaynak: AA
Sisin drone ile havadan çekilmiş görüntüleri EDİRNE - Yüksek kesimlerde meydana gelen sis, güzel görüntüler oluşturdu. Sis, Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" dediği Selimiye Camisi'ne ayrı bir güzellik kattı.
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