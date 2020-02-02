Edirne'de sis kartpostallık görüntüler oluşturdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne'de sis kartpostallık görüntüler oluşturdu - Son Dakika

Edirne'de sis kartpostallık görüntüler oluşturdu

6 saat önce

Sisin drone ile havadan çekilmiş görüntüleri EDİRNE - Yüksek kesimlerde meydana gelen sis, güzel görüntüler oluşturdu.

Sisin drone ile havadan çekilmiş görüntüleri EDİRNE - Yüksek kesimlerde meydana gelen sis, güzel görüntüler oluşturdu. Sis, Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" dediği Selimiye Camisi'ne ayrı bir güzellik kattı.

Edirne'de sis kartpostallık görüntüler oluşturdu

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 10:51 Kaynak: AA
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