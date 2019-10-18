Son Dakika Haberleri: Edirne'de sis kazaya neden oldu: 3 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de sis kazaya neden oldu: 3 yaralı

Edirne'de sis kazaya neden oldu: 3 yaralı

22 dakika önce

Edirne'de, Keşan–Uzunköprü karayolunda etkili olan yoğun sis kazaya neden oldu.

Edirne'de sis kazaya neden oldu: 3 yaralı, System.String[]

Edirne'de, Keşan– Uzunköprü karayolunda etkili olan yoğun sis kazaya neden oldu. Bir araçla traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralanırken, araçlarda ağır maddi hasar oluştu.


Kaza, sabah saatlerinde Uzunköprü'ye bağlı Karapınar köyü yol kavşağında meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, Keşan'dan Uzunköprü istikametine gitmekte olan otomobil, Karapınar köyü yol kavşağında traktör ile kafa kafaya çarpıştı. Yoğun sis nedeniyle meydana geldiği düşünülen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle karayolu trafiğe geçici olarak bir süreliğine ulaşıma kapandı.


Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesine'ne sevk edildi. Geçici süre ulaşıma kapanan yol araçların çekicilere yüklenmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - EDİRNE

Uzunköprü, Edirne, Keşan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:37 Kaynak: İHA
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