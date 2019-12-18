Edirne'de sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne'de sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü - Son Dakika

Edirne'de sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

6 saat önce

Edirne'de sisin görüş mesafesini düşürmesi hayatı olumsuz etkiledi.

Edirne'de sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü, System.String[]

Edirne'de sisin görüş mesafesini düşürmesi hayatı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan sis nedeniyle görüş mesafesi, bazı çukur alanlarda 30 metreye kadar düştü. Görüş mesafesinin düşmesi sürücülerin trafikte ilerlemesini güçleştirdi.

Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem aldı, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Selimiye Camisi ile tarihi eserlerin çevresini kaplayan sis, güzel görüntüler oluşturdu.

Edirne Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü kentte, sisin gün boyu etkisini sürdüreceğini bildirdi.

Edirne Afet ve Acil Durum Müdürlüğü de (AFAD) vatandaşları sis ve puslu havaya karşı uyardı.

Özellikle ulaşımda yaşanabilecek sorunlara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği aktarılan uyarıda, şunlar kaydedildi:


"Sis, yoğunluk derecesine göre görüşü kısmen ya da tamamen engellediğinden sisli bir havada kara yolculuğu bazen, denizde ve havada olduğundan daha tehlikeli bir hal almaktadır. Söz konusu tehlikenin mümkün olduğu kadar azaltılması, şoför ya da sürücünün çok dikkatli olması ile mümkündür. Sisli havalarda vatandaşlarımız dikkatli olmalıdır.


Yolculuk zorunlu değilse, sisli havada yola çıkılmaması, yoğun siste çok yavaş ve dikkatli sürülmesi, orta çizgiden mümkün olduğu kadar sağa kaçınılması, ani duruşlardan sakınılması, gidiş gelişlerin yapıldığı yol kısmı üzerinde durmaktan kaçınılması, yoğun siste kısa demetli ışıklar ya da sis ışıkları yakılmasına özen gösterilmelidir. Ayrıca vatandaşların ihtiyaç duyduğu acil durumlarda 112 numaralı acil çağrı hattını aramaları gerekmektedir."

Edirne, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 10:40 Kaynak: AA
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