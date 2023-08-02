Edirne'de Sivrisinek Mücadelesi Başladı - Son Dakika
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Edirne'de Sivrisinek Mücadelesi Başladı

02.08.2023 14:07

Edirne İl Özel İdaresi ve Tarım ve Orman Müdürlüğü, köyler ve sulak arazilerde artan sivrisinek popülasyonuna karşı çalışma başlattı. 4 milyon 200 bin liralık ödenek ayrılan mücadelede, 5 araç, 16 personel ve 8 ekip gece gündüz vardiyalı olarak görev yapıyor. İlaçlama faaliyetleri için 3 farklı lokasyon belirlendi ve özellikle sulak alanlar, çeltik alanları ve sahil bandında yerleşimin yoğun olduğu bölgeler hedef alınıyor.

Edirne'de Özel İdaresi ile Tarım ve Orman Müdürlüğü, köyler ve sulak arazilerde artan sivrisinek popülasyonuna karşı çalışma başlattı. Edirne İl Özel İdaresi olarak sivrisinekle mücadele çalışmaları için 4 milyon 200 bin liralık ödenek ayrıldığını belirten Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, 5 araç, 16 personel ve 8 ekip ile gece gündüz vardıyalı olmak üzere sivrisinekle mücadele için çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlimizi ilaçlama faaliyetleri için 3 lokasyona ayırdık. İpsala, Enez, Keşan hattını bir lokasyon, Uzunköprü, Meriç hattını bir, lokasyon, Havsa, Lalapaşa, Süloğlu ve merkez hattını da bir lokasyon olarak planladık. İlaçlama faaliyetlerimizi özellikle sulak alanlar, çeltik alanları, yaz aylarında yerleşimin yoğun olduğu sahil bandında hızlı bir şekilde belli bir süre daha devam ettirmeyi planlıyoruz dedi.

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