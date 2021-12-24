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Edirne'de siyasi parti temsilcileri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Edirne'de siyasi parti temsilcileri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

24.12.2021 09:04
Edirne'de siyasi parti temsilcileri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Edirne'de siyasi parti temsilcileri, AA'nın geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Edirne'de siyasi parti temsilcileri, AA'nın geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AK Parti İl Başkanı Belgin İba, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan seçkiyi inceleyerek oy kullandı.

İba, haber kategorisinde Aytaç Ünal'ın "İlk kadın taarruz helikopter pilotu", yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti 'Atmaca'" ve spor kategorisinde Gökhan Balcı'nın "El ense" fotoğrafına oy verdi.

CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, Elif Öztürk Özgöncü'nün "Yorgun kahramanlar", Behçet Alkan'ın "Vinçle gökyüzüne" ve Gökhan Balcı'nın "El ense" fotoğraflarını seçti.

MHP İl Başkanı Zakir Tercan ise Aytaç Ünal'ın "İlk kadın taarruz helikopter pilotu", Doğukan Keskinkılıç'ın "Dolunayın güzelliği" ve Gökhan Balcı'nın "El ense" karesine oy verdi.

İYİ Parti İl Başkanı Ekrem Demir, Mustafa Çifçi'nin "Yangından kaçış", İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti 'Atmaca'" ve Gökhan Balcı'nın "El ense" fotoğrafını tercih etti.

Edirne'de siyasi parti temsilcileri AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Edirne'de siyasi parti temsilcileri AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Edirne'de siyasi parti temsilcileri AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Edirne'de siyasi parti temsilcileri AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Hizb-i İslami Partisi, Gökhan Balcı, AK Parti, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de siyasi parti temsilcileri AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de siyasi parti temsilcileri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
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