Edirne'de siyasi parti temsilcilerinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları - Son Dakika

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

İba mesajında, kadınların hem toplumun hem de ailenin temelini oluşturduğunu belirtti.

Edirne'ye hizmet üretirken kadınları ön planda tuttuklarını ve çalışmalarını kadın odaklı olarak yoğunlaştırdıklarını ifade eden İba, şunları kaydetti:

"Kadınlarımız her meslekte ve her işte fark yaratıyorlar. Kadınlarımız hangi alanda ne iş yaparsa yapsın her daim takdir ediyoruz. Kadın elinin değdiği her yerde, güzelliği de beraber görüyoruz. Kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik hayat içerisinde hak ettikleri yeri almaları için daha çok çalışacağız. Fedakarlıkları, sevecenlikleri, çalışkanlıkları ve üretkenlikleriyle her zaman ailesine ve topluma önemli katkılar sunan kadınları hayatın her alanında görmek bizleri mutlu ediyor."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kadına şiddete yönelik yeni reform paketini açıkladığını dile getiren İba, şöyle devam etti:

"Kadına yönelik artan şiddet olaylarının karşısındayız. Kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlıyız. Yeni düzenleme ile birlikte artık kadına yönelik saldırılarda faillerin somut pişmanlık emaresi içermeyen hiçbir davranışı indirim nedeni olarak kabul edilmeyecek. Takım elbise, kravat takdir indirimi gerekçesi sayılamayacak. Kasten öldürme, kasten yaralama, işkence ve eziyet gibi suçlar kadına karşı işlenmişse cezalar daha da artırılacaktır. Açıklanan yeni reform paketiyle kadına şiddetin önüne geçeceğiz.

Şiddetin, hiçbir insanın hayatında olmamasını, hiçbir toplumda olmamasını temenni ediyoruz. Bu temennilerimizi fiiliyata dönüştürecek çalışmalar da hayata geçecek. Bu duygu ve düşüncelerle eğiten, yetiştiren, ailenin ve toplumun temel yapı taşı annelerimizin, şehit ve gazilerimizin eş ve annelerinin, üreten, emek veren, dünyayı sevgi ile dolduran tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum."

-CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı'nın mesajı

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı da kadınların sevgi, umut, sabır ve merhametin kaynağı olduğunu belirtti.

Pekcanlı mesajında, 8 Mart'ın dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemlerini dile getirdikleri gün olduğunu belirtti.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından bir çok Avrupa ülkesinden önce Türk kadınına hak ve özgürlükler verildiğini dile getiren Pekcanlı, "Ne yazık ki her gün aldığımız kadın cinayetleri, çocuk gelinler, cinsel istismar, kadına şiddet haberleriyle içimiz yanmaktadır. Kadınlarımızın toplumsal yaşamının onurlu bireyleri olarak hayatın her alanında kendilerini göstermeleri her şeyden önce günümüzde yaşanılan olumsuzlukları silecektir." ifadelerini kullandı.

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan'ın mesajı

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Tercan, mesajında kadına yönelik şiddeti kınadığını ifade etti.

Kadınların güzel, saf ve karşılık beklemeyen sevginin, merhametin, sabrın, özverinin canlı abidesi olduğunu ifade eden Tercan, şunları kaydetti:

"Canından can vererek bizleri dünyaya getiren, büyüten her türlü sıkıntı ve cefaya katlanan Kadınlara gösterilecek ilginin, vefanın, sevgi ve saygının bir güne sığması mümkün değildir. Baş tacımız kadınlarımız hayatın tüm güzelliklerine laik olan, hayatlarını çocuklarına bahşeden, karşılıksız sevginin ve eşsiz hoşgörünün, yegane temsilcileri olan kadınlar cennettir."

Saadet Partisi İl Kadın Kolları Başkanı Güler İriş'in mesajı

Saadet Partisi İl Kadın Kolları Başkanı Güler İriş de yayımladığı mesajla Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

İriş, kadının toplumun inşasında pay sahibi olduğunu ifade etti.

Adaletin hakim olduğu gelişmiş bir toplum için, kadınların etkinlik alanlarının genişletilmesi, eğitim, istihdam, sağlık, siyaset, hukuk gibi alanlarda eşit fırsat ve olanaklardan faydalanabilmeleri büyük önem taşımakta olduğunun altını çizen İriş, şunları kaydetti:

"Türkiye kadınların, çocukların gençlerin ve bütün vatandaşlarının geleceğe umutla baktığı, toplumsal barış ve huzurun tesis edildiği insan onuruna yakışır bir yaşam tarzının hüküm sürdüğü mutlu bir ülkeyi hedefliyoruz.

Tarihe baktığımızda da görüyoruz ki ülkemiz gelişmesinde kadınlarımızın büyük katkıları olmuştur. Bu yüzden, kadının eğitimini, sağlığını, sosyalleşmesini ve üretime katılmasını sağlamak, bunların önündeki engelleri kaldırmak, aslında hem bireye hem de topluma yapılan en büyük yatırımdır."