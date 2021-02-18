Edirne'de soğuk hava nedeniyle nehir kenarındaki tarlalar buz tuttu - Son Dakika

Edirne'de soğuk hava nedeniyle nehir kenarındaki tarlalar buz tuttu

18.02.2021 10:01
Edirne'de soğuk hava nedeniyle nehir kenarındaki tarlalar buz tuttu, System.String[]

Edirne'de soğuk hava nedeniyle Tunca Nehri kenarındaki tarlaların yüzeyi buzla kaplandı.

Edirne'de soğuk hava nedeniyle Tunca Nehri kenarındaki tarlaların yüzeyi buzla kaplandı.

Kentte devam eden ayaz, yaşamı olumsuz etkiliyor. Gece yağan kar da yolları ve araçların üzerlerini beyaza bürüdü.

Soğuk hava nedeniyle Tunca Nehri kenarındaki tarlaların büyük kısmı buz tuttu.

Buzlanma olan yollarda da vatandaşlar yürümekte zorlandı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü kentte aralıklarla kar yağışı bekleniyor.

Edirne'nin ayazının meşhur olduğunu belirten kent sakinlerinden Davut Gezer, "Edirne'de bu yıl güzel kar yağdı. Geçen senelerde yağmamıştı, kara hasret kalmıştık. Tarlalar ve tarım için de gayet iyi oldu. Buzlanma var biraz." dedi.

Saraçlar Caddesi'nde büfe işletmecisi Ufuk Göbel de, "Caddede karlar eriyor, buzlanma oluştu. Caddenin tuzlanmasını istiyoruz." diye konuştu.

Bu arada hava sıcaklığı Tekirdağ'da 3, Kırklareli'nde sıfırın altında 1 derece ölçülüyor.

Kırklareli kent merkezinde hafif kar yağışı sürüyor.

Tunca Nehri, Kırklareli, Edirne, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de soğuk hava nedeniyle nehir kenarındaki tarlalar buz tuttu - Son Dakika


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