Edirne'de sokağa çıkan 20 yaş altı 8 kişiye para cezası - Son Dakika

Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaş altı 8 gence para cezası verildi.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Edirne merkeze bağlı Sazlıdere köyü ile Uzunköprü ve Süloğlu ilçesinde yaptıkları kontrollerde 20 yaş altında olan 8 kişinin sokağa çıktığını tespit etti.

Yakalanan 8 gence Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan 20 yaş altı gençler, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkma yasağına uymadıkları için 392'şer lira para cezası kesildi.