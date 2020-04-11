Edirne'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 12 kişiye para cezası - Son Dakika

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Edirne'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 12 kişiye para cezası
6 saat önce
Edirne'de sokağa çıkma yasağına uymayan 12 kişiye para cezası verildi.
Edirne'de sokağa çıkma yasağına uymayan 12 kişiye para cezası verildi.
Jandarma ekipleri, Edirne merkeze bağlı Bosnaköy ile Keşan ve Enez ilçesinde yaptıkları kontrollerde, İçişleri Bakanlığının yayınladığı 6235 sayılı genelgeye rağmen 20 yaş ve altında olan 12 kişinin sokağa çıktığını tespit etti.
Söz konusu 12 kişiye sokağa çıkma yasağına uymadıkları için 392'şer lira para cezası uygulandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 11:44 Kaynak: AA
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