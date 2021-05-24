Edirne'de sokağa çıkma kısıtlamasında bir evde oyun oynayan 9 kişiye tutanak hazırlandı - Son Dakika

Edirne'de sokağa çıkma kısıtlamasında bir evde oyun oynayan 9 kişiye tutanak hazırlandı

Edirne'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek bir evde kağıt oyunları oynadığı tespit edilen 9 kişiye para cezası verildi.

Edirne'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek bir evde kağıt oyunları oynadığı tespit edilen 9 kişiye para cezası verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine 1. Murat Mahallesi'ndeki evde arama yaptı. Ekipler eve girdiğinde camdan atlayıp kaçmaya çalışan 2 kişi yakalandı. Evde çok sayıda iskambil destesi bulundu. Emniyet güçlerinin evde kumar oynandığına dair tespitte bulunmadığı öğrenildi. Evdeki 9 kişi hakkında, sokağa çıkma kısıtlaması ile sosyal mesafe kurallarını ihlalden tutanak tutuldu.

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