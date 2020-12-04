Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenler uygulamada yakalandı - Son Dakika

Edirne'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenler denetlemede yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve trafik ekipleri çeşitli noktalarda uygulama yaptı.

Uygulama sırasında pek çok araç ve paket servis hizmeti veren kuryenin belgeleri kontrol edildi.

Denetlemede 3 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 186'şar lira ceza uygulandı.

Sabit ekipler daha sonra denetimlerine mobil olarak devam etti.