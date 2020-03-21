Edirne'de sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika

Edirne Belediyesi ekiplerince sokak hayvanlarına mama takviyesi yapıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarının fabrikalardan toplanan gıda ve mamayla beslendiğini belirtti.

Koronavisür salgını nedeniyle fabrikaların da üretime ara verdiğini aktaran Tanrıkulu, şunları kaydetti:

"Hayatı paylaştığımız sokak hayvanlarımıza bu zor zamanlarda daha da özen gösteriyoruz. Eski çöplükteki beslemelerimiz sabah ve öğleden sonra olmak üzere günde 2 kez devam ediyor. Lokantaların ve fabrikaların koronavirüs nedeniyle kapanmasından dolayı belediye olarak fazladan mama alarak yaşam alanlarına koyuyoruz."