Edirne'de sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika

Edirne'de sokak hayvanları unutulmadı
6 saat önce
Edirne ile Keşan ve Uzunköprü ilçelerindeki sokak hayvanları belediye ekiplerince beslendi.
Edirne ile Keşan ve Uzunköprü ilçelerindeki sokak hayvanları belediye ekiplerince beslendi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü Edirne Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre, DKMP ekipleri, barınaklar ve sokak hayvanlarının beslenme noktalarını kontrol etti.
Edirne, Keşan ve Uzunköprü'de belediye ekipleri "can dostlar" için bu noktalara yiyecek bıraktı.
Ekiplerin denetimlerini sürdüreceği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 04:00 Kaynak: AA
Son Dakika Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 606'ya yükseldi Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: Koronavirüse yakalanan 20 civarında polisimiz var Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 131'e, vaka sayısı ise 9217'ye yükseldi Son Dakika: Umre'den getirilerek Ankara'da karantinada tutulan bazı vatandaşların koronavirüs testi pozitif çıktı