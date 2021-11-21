Üye Girişi
Edirne'de sokak hayvanları yararına yardım etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Edirne'de sokak hayvanları yararına yardım etkinliği düzenlendi

21.11.2021 10:13
Edirne'de sokak hayvanları yararına yardım etkinliği düzenlendi

Edirne Bir El Bin Nefes Derneği tarafından sokak hayvanları yararına yardım etkinliği düzenlendi.

Edirne Bir El Bin Nefes Derneği tarafından sokak hayvanları yararına yardım etkinliği düzenlendi.

Kentteki bir restoranda gerçekleşen etkinlikte elde edilen gelir sokak hayvanlarının bakım ve tedavi masraflarında kullanılacak.

Dernek Başkanı Yağmur Islattı, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğe destek veren işletmelere ve hayvan severlere teşekkür etti.

Sokak hayvanları için yaptıkları çalışmaları bağışlarla gerçekleştirdiklerini aktaran Islattı, "Etkinliğimize destek veren tüm işletmelere ve hayvan dostlarına buradan teker teker teşekkür ediyorum. Bütün hayvan severlerimizi canlarımız için duyarlı davranmaya davet ediyorum. Sizler kapınızın önündeki bir canı beslerseniz hem derneklerin hem de kurumların yükünü azaltmış olacaksınız." şeklinde konuştu.

Edirne'de sokak hayvanları yararına yardım etkinliği düzenlendi
Edirne'de sokak hayvanları yararına yardım etkinliği düzenlendi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de sokak hayvanları yararına yardım etkinliği düzenlendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Çinli aktivist, Uygur Türklerinin yerleştirildiği 18 toplama kampını turist gibi gezdi! Paylaştığı görüntüler büyük ses getirdi 09:35 Çinli aktivist, Uygur Türklerinin yerleştirildiği 18 toplama kampını turist gibi gezdi! Paylaştığı görüntüler büyük ses getirdi Ay tutulması ve depremler yine beraber geldi, peki yaşananlar tesadüf mü? Uzmanlardan kafa karıştıran soruyu cevapladı 09:12 Ay tutulması ve depremler yine beraber geldi, peki yaşananlar tesadüf mü? Uzmanlardan kafa karıştıran soruyu cevapladı Şoförü milyonluk araca çarpan MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu hiç oralı bile olmadı 23:32 Şoförü milyonluk araca çarpan MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu hiç oralı bile olmadı
Cübbeli Ahmet'in patronlara bir mesajı var: Fazla vereni dövüyorlar mı? 15:32 Cübbeli Ahmet'in patronlara bir mesajı var: Fazla vereni dövüyorlar mı? İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi 14:46 İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi Boji'nin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt! 14:10 Boji'nin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt!
Bahar Candan karakolluk oldu 13:22 Bahar Candan karakolluk oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı geri çekti 11:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı geri çekti

Son Dakika Haberleri
09:21 Diyarbakır'da camdan bakanlar gökyüzünü göremedi! Yoğun sis tüm şehri kapladı
09:19 Alacak verecek kavgasında 4 yerinden bıçaklandı! Sağlık ekiplerine direnen genç: Dikişten korkarım, ölmek istiyorum
09:16 Meteoroloji'den uyarı geldi! Marmara Bölgesi için: Sis ve pus olayı bekleniyor
09:15 Karamollaoğlu'ndan Beştepe'deki zirve hakkında yeni açıklama: Erdoğan, Cumhur İttifakı'na davet etti, kabul etmedim
09:13 Eğlence sonrası silahlı saldırı! Kurşun yağmuruna tutulan genç, yaşamını yitirdi
09:11 Ay tutulması ve depremler yine beraber geldi, peki yaşananlar tesadüf mü? Uzmanlardan kafa karıştıran soruyu cevapladı
09:07 45 dakikası 10 bin liraya uçak kaldırıyorlar! ABD'li şirketten gökyüzünde cinsel ilişkiye girmek isteyenlere özel hizmet
09:04 Genç hemşirenin korkunç sonu! Ormanlık alanda koşarken çiftçinin tecavüzüne uğrayıp öldürüldü
00:00 Hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'dan haber var! Mesajını yakın dostu Meltem Cumbul paylaştı
00:00 Binali Yıldırım'dan çok konuşulacak enflasyon çıkışı: ABD'de 7 kat, bizde 2 kat arttı
Güzellikte annesiyle yarışıyor! Deren Talu, doğum gününde giydiği kıyafetle tam bir afet Güzellikte annesiyle yarışıyor! Deren Talu, doğum gününde giydiği kıyafetle tam bir afet         
09:45
Karamollaoğlu'ndan Beştepe'deki zirve hakkında yeni açıklama: Erdoğan, Cumhur İttifakı'na davet etti, kabul etmedim Karamollaoğlu'ndan Beştepe'deki zirve hakkında yeni açıklama: Erdoğan, Cumhur İttifakı'na davet etti, kabul etmedim         
09:15
Müslüme'nin ölümünde aile fertlerinin sorgusu iki gündür sürüyor Müslüme'nin ölümünde aile fertlerinin sorgusu iki gündür sürüyor         
07:41
Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlandı! Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlandı!         
16:16
Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi         
14:52
Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım         
14:12
Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak         
13:32
Vatandaşa "Muhalefet, iktidara gelirse ekonomiye çare olur mu?" diye soruldu! Yüzde 55'i "Çözemez" cevabını verdi Vatandaşa "Muhalefet, iktidara gelirse ekonomiye çare olur mu?" diye soruldu! Yüzde 55'i "Çözemez" cevabını verdi         
13:14
Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı         
11:14
Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı         
11:00
BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor         
10:55
Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem         
10:52
Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru         
09:54
Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın         
09:44
Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı         
09:08
HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık         
09:06
Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti? Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti?         
08:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2021 10:17:02. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne'de sokak hayvanları yararına yardım etkinliği düzenlendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement