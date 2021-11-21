Edirne'de sokak hayvanları yararına yardım etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Edirne Bir El Bin Nefes Derneği tarafından sokak hayvanları yararına yardım etkinliği düzenlendi.

Kentteki bir restoranda gerçekleşen etkinlikte elde edilen gelir sokak hayvanlarının bakım ve tedavi masraflarında kullanılacak.

Dernek Başkanı Yağmur Islattı, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğe destek veren işletmelere ve hayvan severlere teşekkür etti.

Sokak hayvanları için yaptıkları çalışmaları bağışlarla gerçekleştirdiklerini aktaran Islattı, "Etkinliğimize destek veren tüm işletmelere ve hayvan dostlarına buradan teker teker teşekkür ediyorum. Bütün hayvan severlerimizi canlarımız için duyarlı davranmaya davet ediyorum. Sizler kapınızın önündeki bir canı beslerseniz hem derneklerin hem de kurumların yükünü azaltmış olacaksınız." şeklinde konuştu.