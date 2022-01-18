Sokak hayvanlarına 3 ton mama dağıtıldı - Son Dakika

Edirne ve ilçelerinde sokak hayvanlarının beslenmesi amacıyla belirlenen noktalara 3 ton mama bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü Edirne Şubesine gelen hayvanseverlerin araçlarına mama paketleri yüklendi.

Hayvanseverler il merkezi ve ilçelerde beslemenin yapıldığı noktalara hareket etti.

DKMP Edirne Şube Müdürü Kerim Yapça, AA muhabirine, mamaların Edirne Valisi Ekrem Canalp'in talimatıyla dağıtıldığını söyledi.

Havaların soğumasıyla sokak hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlandığını belirten Yapça, şöyle konuştu:

"Soğuk havada yiyecek bulmakta zorlanan hayvanın aç kalıp saldırganlaşmaması için yaptığımız bir çalışma. 3 ton mama dağıtıldı. Kısırlaştırma çalışmalarını da belediyelerle birlikte yoğunlaştırmalıyız. Keşan Belediyesi bu konuda güzel bir çalışma yaptı. Aynı çalışmaları diğer ilçelerde de yaptığımız sürece sokak hayvanları ile ilgili aksaklıkları minimize etmiş olacağız."

Hayvanseverlerden Vali Canalp'e teşekkür

Bir El Bin Nefes Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yağmur Islattı Aydın, hayvanseverler adına Vali Canalp'e teşekkür etti.

Valiliğin salgın boyunca Edirne ve ilçelerindeki hayvanseverlere destekte bulunduğunu dile getiren Aydın, "Edirne'nin kışı ayazdır. Bu sayede birkaç gün de olsa canlarımız tok uyuyacaklar." dedi.

Edirne Liseler Arası Hayvan Dostları Topluluğu Başkanı Emir Yenibaş da çok sayıda sokak hayvanının hava şartları nedeniyle öldüğünü söyledi.

Hayvanseverlerin kulübe yaparak, beslemelerle sokak hayvanlarına destek olduğunu ifade eden Yenibaş, "Yetişemediğimiz yerler elbette oluyor. Herkes apartmanının, site bahçesinin kapısını açmalı. En azından yetişemediğimiz hayvanlar bir gece sıcak yerde yatıp hayatını idame ettirebilsinler." diye konuştu.