Edirne'de Sokak Hayvanlarına Mama

Edirne Belediyesi tarafından sokak hayvanlarına mama dağıtıldı.

Edirne Belediyesi tarafından sokak hayvanlarına mama dağıtıldı.



Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından mamalar, sokakta yaşayan hayvanların olumsuz hava şartlarından korunması ve kışı sıcak şekilde geçirmesi için yapılan kulübelerine bırakıldı. Edirne eski çöplük alanında ve şehrin değişik açık alanlarında bulunan sokak hayvanlarına mama desteğinde bulunmaya devam ediyor.



Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, kar yağışı başladığı andan itibaren de kent merkezindeki birçok farklı noktaya mama bırakıldığını söyledi.



Hava sıcaklığının düşmesi ve kar yağışı ile birlikte belediyenin sokak hayvanlarına mama desteğinin de artarak devam ettiğini ifade eden Tanrıkulu, "Ekiplerimiz sadece eski çöplük alanında değil kentin farklı noktalarına mama bırakarak, sokak hayvanlarının beslenmelerine yardımcı oluyor." dedi.



Tanrukulu, şunları kaydetti:



"Sabah getirdiğimiz mamaları kulübelere bıraktık. Can dostlarımızın gittiği noktalara mama bıraktık. Bizler bu dünyayı bu canlarla birlikte paylaşıyoruz. Ortak yaşamı önemsiyoruz. Kulübelerin kullanıldığını görmek beni çok mutlu etti. Buraya besleme yapmak için gelen hayvansever dostlarımız da var. Onlardan istediğimiz besleme yaptıkları kağıtları, kapları lütfen buraya atmasınlar. Bizler bu çöpleri topluyoruz ama her geldiğimizde belli bir çöple karşılaşıyoruz. Edirneliler hayvansever insanlardır. Hasta olduklarını düşündükleri hayvanlar ile ilgili Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'na ulaşabilirler. Hep birlikte sokak hayvanlarının kışı rahat atlatmalarını sağlayacağız."

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