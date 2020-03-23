Edirne'de sokak hayvanlarına yiyecek takviyesi - Son Dakika
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Edirne'de sokak hayvanlarına yiyecek takviyesi

12 dakika önce

EDİRNE'de koronavirüs nedeniyle aç kalan sokak hayvanlarına belediye ekipleri yaş ve kuru mama takviyesinde bulundu.

Edirne'de sokak hayvanlarına yiyecek takviyesi, System.String[]

EDİRNE'de koronavirüs nedeniyle aç kalan sokak hayvanlarına belediye ekipleri yaş ve kuru mama takviyesinde bulundu.

Edirne'de koronavirüs önlemleri kapsamında fabrika ve lokantaların kapanması sonucu beslenmekte sıkıntı yaşayan sokak hayvanlarına belediye ekipleri yaş ve kuru mama takviyesinde bulundu. Belediye  Başkan Yardımcısı  Ertuğrul Tanrıkulu, bazı fabrikaların koronavisürü tehlikesine karşılık faaliyetlerine ara verdiklerini, bu nedenle de belediyenin yaş ve mama takviyesinin artırdığını söyledi. Tanrıkulu, "Hayatı paylaştığımız sokak hayvanlarımıza bu zor zamanlarda daha da özen gösteriyoruz. Eski çöplükteki beslemelerimiz sabah ve öğleden sonra olmak günde 2 kez olmak üzere devam ediyor. Lokantaların ve fabrikaların koronavirüsü nedeniyle kapanmasından dolayı belediye olarak fazladan mama alarak yaşam alanlarına koyuyoruz" dedi.


Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:09 Kaynak: DHA

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