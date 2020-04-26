Edirne'de, sokak hayvanlarının mama kaplarının kırılmasına tepki - Son Dakika

EDİRNE Belediyesi tarafından 3 yıl önce eski çöplük bölgesinde yaşayan sokak hayvanları için yapılan mama kapları, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırıldı. Olaya tepki gösteren Hayvan Hakları Federasyonu Edirne Temsilcisi Yağmur Islattı, "Şehirden, insandan, gözlerden uzak yaşamaya çalışan hayvanlardan kim ne ister; anlamıyoruz" dedi.

Edirne'de, belediye ile ortaklaşa hayvan hakları derneklerinin gerçekleştirdiği besleme etkinliğinde üzücü manzarayla karşılaşıldı. Kentte faaliyet gösteren 22 Dost Eli Derneği, eski çöplük bölgesine besleme için gittiği sırada, belediye tarafından 3 yıl önce yapılan mama kaplarının kırıldığını gördü. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından yaşanan olay tepki topladı.

Hayvan Hakları Federasyonu Edirne Temsilcisi Islattı, yapılan davranışın vicdansızlık olduğunu belirterek, "Yaklaşık 3 yıl önce Edirne Belediyesi tarafından çöplükte yaşayan hayvanlarımız için yapılan mama kapları ne yazık ki birileri tarafından kırılmış. Bu hem Edirne Belediyesi'nin emeğine saygısızlıktır hem de orada yaşamaya çalışan hayvanlarımız için vicdansızlıktır" diye konuştu.

'KAMERA TAKILMALI'

Bölgeye acilen kamera konulması gerektiğini belirten Islattı, "Şehirden, insandan, gözlerden uzak yaşamaya çalışan hayvanlardan kim ne ister; anlamakta zorlanıyoruz. Bölgedeki canlarımızı korumak için orada önlemlerin artırılmasını, bölgeye en azından kamera takılmasını istiyoruz" dedi.