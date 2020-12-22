Edirne'de son 91 yılın en kurak dönemi yaşanıyor! Kayalıköy Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 3'e indi - Son Dakika

Edirne'de son 91 yılın en kurak dönemi yaşanıyor! Kayalıköy Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 3'e indi

22.12.2020 00:53

Kayalıköy Barajı'nda aşırı kuraklık sebebi ile su seviyesinin yüzde 3 seviyelerine düşerek içme ve kullanma suyunun barajdan sağlanamayacağını duyuran Edirne Belediyesi, "Trakya Bölgesi son 91 yılın en kurak dönemini yaşamaktadır" diyerek halka su tasarrufu çağrısında bulundu.

Edirne Belediyesi, Devlet Su İşleri 11. Bölge Müdürlüğünce Edirne Merkez içme suyu ihtiyacının karşılandığı Kayalıköy Barajı'nda aşırı kuraklık sebebi ile su seviyesinin yüzde 3 seviyelerine düştüğünün, içme ve kullanma suyu alınamayacağının kendilerine bildirildiğini duyurdu.

GÖZLER O BARAJLARA ÇEVRİLDİ

Edirne Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Belediyemizce Edirne Merkez içme kullanma suyu ihtiyacının yüzde 70'inin Süloğlu Barajı'ndan, yüzde 30'unun ise Paşaçayırı Mevkiindeki derin su kuyularından karşılanması planlanmıştır" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ancak; 1989 yılında yapım işlerine başlanan ve 1992 yılında işletmeye alınan Süloğlu Barajı- Edirne arasında Q800 mm çapında asbest çimentolu içme suyu isale hattının ekonomik ömrünü tamamlaması sebebiyle, ihtiyaç duyulan içme ve kullanma suyunun Şehir merkezinde iletimi sağlanamamıştır.

Bu sebeple, Süloğlu Barajı-Edirne Q800 mm AÇB isale hattı ile Kayalıköy Barajı – Edirne Q1000 mm Çelik isale hattı Süloğlu Barajı- Edirne isale hattının 6. Km'si Küküler Köyü mevkiinde bağlantısının yapılması planlanmış ve yapım işlerine acil olarak başlanmış ve kısa sürede yapım işleri tamamlanmıştır.

Hattın tamamlanması ile test işlemleri yapılmış ve test işlemleri esnasında Mevcut AÇB Boru hattının ekonomik ömrünü tamamlaması sebebiyle hat üzerinde toplam 22 noktada patlaklar meydana gelmiş ve Belediyemiz Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerince tamir ve onarımları yapılmıştır.

"ŞEHİR MERKEZİNDE SU KESİNTİLERİ YAŞANMAYA BAŞLADI"

Edirne Belediyesi, 18.12.2020 Cuma Günü saat 17:30'da Süloğlu Barajı'ndan içme ve kullanma suyu temini için önce mevcut hat üzerindeki suyun boşaltıldığını, daha sonra da kademeli olarak düşük debilerde hat doldurulduğunu, hattın içindeki havanın vantuzlar sayesinde atıldığını ancak sürecin uzun sürmesi sebebiyle şehir merkezinde bulunan depoların dip seviyelere indiğini ve şehir merkezinde özellikle yüksek kesimlerde su kesintileri yaşanmaya başladığını bildirdi.

"BU GECE GEÇ SAATLERDE SORUN ÇÖZÜLECEK"

Su iletiminin ihtiyacı karşılayacak seviyeye gelmesinin 19.12.2020 Cumartesi saat 23:00'ü bulduğunu açıklayan Edirne Belediyesi, "Şehir Merkezindeki depolarımızın istenilen seviyeye gelmesi ile birlikte Şehir Merkezindeki su sıkıntısı yaşanan bölgelerde şikayetler azalmıştır. Halen Şehir Merkezinde içme ve kullanma suyu iletiminin sağlanamadığı Şehrin en yüksek kotlu bölgeleri bulunmaktadır. Bu gece geç saatlerde Şehir Merkezinin tamamında sorunun çözüleceği ve su iletiminin tüm konut, ev ve iş yerlerine vb. sağlanacağı öngörülmektedir" duyurusunu yaptı.

"SON 91 YILIN EN KURAK DÖNEMİ"

"Trakya Bölgesi son 91 yılın en kurak dönemini yaşamaktadır. DSİ verilerine göre bölgedeki baraj seviyeleri yüzde 20 seviyesinin altına inmiş, yeraltı suları da yüzde 85 azalmıştır" bilgilerini paylaşan Edirne Belediyesi, "Son yılların en kurak dönemini yaşadığımız bu günlerde halkımızın su tasarrufu konusunda özen göstermesi bilinçsizce tüketimin önüne geçilmesi gelecekte yaşanacak su kıtlığının önlenmesi açısından büyük önem arz etmektedir"

Edirne'de son 91 yılın en kurak dönemi yaşanıyor! Kayalıköy Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 3'e indi

Edirne Belediyesi, Trakya Bölgesi, Süloğlu, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de son 91 yılın en kurak dönemi yaşanıyor! Kayalıköy Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 3'e indi - Son Dakika


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