Edirne 'de son aylarda etkili olan kuraklık ve tarımsal sulamaya bağlı olarak Tunca Nehri 'nin su seviyesi dip konuma geriledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Kuraklıktan etkilenen Tunca Nehri dip seviyede akıyor - Son Dakika

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