Son yağışlarla Meriç Nehri'nin debisi 2 kattan fazla arttı - Son Dakika
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Son yağışlarla Meriç Nehri'nin debisi 2 kattan fazla arttı

05.09.2022 15:17
Son yağışlarla Meriç Nehri'nin debisi 2 kattan fazla arttı

EDİRNE'de, son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte Meriç Nehri'nin su seviyesi ve debisi yükseldi.

EDİRNE'de, son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte Meriç Nehri'nin su seviyesi ve debisi yükseldi. Geçen ay 50 metreküp/saniye olan nehrin debisi, 136 metreküp/saniyeye çıktı.

Kentin önemli su kaynaklarından Meriç Nehri'nin su seviyesi ve debisi düştü. Geçen ay debisi 50 metreküp/saniye olarak ölçülen nehirde kum adacıkları oluştu. Adacıklar göçmen kuşlara ev sahipliği yaptı. Su seviyesinin düşmesi, bölge halkında da endişeye neden oldu.Son dönemde bölgede etkili olan şiddetli yağışlarla birlikte Meriç Nehri'nin debisi yükseldi. 5 Ağustos'ta 50 metreküp/saniye akan nehrin debisi 5 Eylül itibarıyla 136 metreküp/saniyeye ulaştı. Geçen ay oluşan kum adacıkları ise debinin yükselmesiyle gözden kayboldu.


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Kaynak: DHA

Meriç Nehri, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son yağışlarla Meriç Nehri'nin debisi 2 kattan fazla arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son yağışlarla Meriç Nehri'nin debisi 2 kattan fazla arttı - Son Dakika
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