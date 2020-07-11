Edirne'de sosyal alanlar yaşam merkezi haline dönüşecek - Son Dakika

Edirne'de sosyal alanlar yaşam merkezi haline dönüşecek

Edirne'de okullar, hastaneler, kamu kurumları ve tüm sosyal alanlarda, uygun olan bölümler yaşam merkezi haline getirilecek.

Edirne'de okullar, hastaneler, kamu kurumları ve tüm sosyal alanlarda, uygun olan bölümler yaşam merkezi haline getirilecek.

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Edirne Valiliği tarafından düzenlenen proje kapsamında, vatandaşların hizmetinde olan alanlara, 73 adet çocuk oyun parkı, 15 ayrı alana açık hava kondisyon aletleri, 110 adet çocuk oyun grubu ile 2 adet kamelya ve tartan pist yapılacak.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, yaptığı açıklamada, projenin tamamlanmasıyla sosyal alanların yaşam merkezi haline dönüşeceğini belirtti.

Halkın hizmetinde olan alanların sosyal yaşama daha fazla katılması gerektiğini vurgulayan Vali Canalp, "İl genelinde bulunan toplum sağlığı merkezleri, hastane, okul, cami, gençlik merkezleri gibi kamu kurumlarımızın uygun olan alanlarına 7 den 70'e tüm vatandaşlarımızın istifade edebileceği çocuk oyun alanları, kondisyon ve spor aletlerinin bulunduğu açık hava spor ve sağlıklı yaşam alanları, tartan pist gibi imkanları sunacağız. Bu projeyi hayata geçirdiğimiz zaman kamu kurumlarımız hayatın tam merkezinde bir sağlıklı yaşam alanları haline dönüşecekler "dedi.

Vali Canalp, Meriç nehri kenarlarında her biri için otomobil park yeri, kamelyalı oturma alanı ve barbeküden oluşan 145 adet piknik ünitesi yapımına başlandığını da belirtti.

Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 10:25 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de sosyal alanlar yaşam merkezi haline dönüşecek - Son Dakika
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