Edirne'de sosyal mesafeli semt pazarı açılışı - Son Dakika

Edirne'de sosyal mesafeli semt pazarı açılışı

EDİRNE'nin Keşan ilçe Belediyesi tarafından yeni yerinde hazırlanan Çarşamba pazarının açılış töreni, sosyal mesafe kuralına göre gerçekleştirildi. Tören, belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı.

Keşan Belediyesi tarafından Yeni Mahalle'de hazırlanan yerinde bugün ilk kez kurulan Çarşamba pazarı için açılış töreni düzenlendi. Törene, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Sebze, Bakkal ve Manavlar Odası Başkanı İbrahim Aldanmaz ile Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Muammer Gizlen katıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleştirilen tören, katılamayanlar için belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle açılışı tedbirli yaptıklarını belirterek, "Bugün 'ekranlara davetlisiniz' dedik. Gönül isterdi ki yan yana olalım. Tokalaşalım, sarılalım hep beraber olalım isterdik. Ama sağlık olsun. İnşallah, Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi Ramazan bayramından sonra yine aynı güzel günleri yaşayacağız" dedi.

Helvacıoğlu ve beraberindekiler, açılış kurdelesini kestikten sonra pazarı gezerek, esnafla sohbet etti.