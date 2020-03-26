Edirne'de sosyal mesafeye kırmızı çizgili önlem - Son Dakika

Edirne'de sosyal mesafeye kırmızı çizgili önlem

EDİRNE'de bir banka çalışanları koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri altında dışarıda kuyrukta bekleyen vatandaşların aralarının sosyal mesafeye uymaması üzerine metre ile ölçüm yaparak, kırmızı çekerek, vatandaşların durması gereken noktayı belirledi.

Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de ölümlere neden olan koronavirüsü salgını önlemleri kapsamında Edirne'de banka şubesindeki işlemlerini yaptırmak için önünde zaman zaman kuyruk oluşturdu. Vatandaşlar sırayla içeriye alınırken, görevliler zaman zaman vatandaşlar arasında sosyal mesafenin ihlal edildiğini görünce uyarılarda bulundu. Uyarıya vatandaşların uymaması üzerine görevliler, ellerine aldıkları metre ile kaldırımda birer metre arayla yere kırmızı bant yapıştırıp vatandaşın bu çizgilerde durmasını istedi. Banka çalışanları vatandaşı bu mesafeyi korumaları, mesafeyi korumayanları içeri alınmayacağı konusunda uyardı. Banka görevlilerin aldığı uygulamadan memnun olduğunu söyleyen Ahmet Yavuz, "Bu uygulamadan çok memnunuz. Sırada beklerken bazen çok yakın duruluyor ve bu nedenle virüsün bulaşması söz konusu" dedi. Bu sırada polis ekipleri de, "Değerli hemşerilerimiz evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdikleriniz için hayati önem taşımaktadır" anonsları yaptı.