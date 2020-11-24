Son dakika: Edirne'de sosyal tesiste yangın - Son Dakika

Son dakika: Edirne'de sosyal tesiste yangın
24.11.2020 14:44
Gelen son dakika haberlerine göre Edirne'de sosyal tesiste yangın Edirne'de Devlet Su İşlerine ait sosyal tesisin kamelyasında çıkan ve ağaçlara sıçramasına ramak kalan yangın kontrol altına alındı.
Edirne'de sosyal tesiste yangın
EDİRNE - Edirne'de Devlet Su İşlerine ait sosyal tesisin kamelyasında çıkan ve ağaçlara sıçramasına ramak kalan yangın kontrol altına alındı.
Edirne'de Meriç Nehri kenarında bulunan Devlet Su İşlerine ait sosyal tesislerde yangın çıktığını gören görevliler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Kamelyanın içerisinde bulunan sandalye ve masalar yanarak kullanılmaz hale geldi. Henüz nedeni belirlenemeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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