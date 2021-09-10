Edirne'de sosyete pazarına gurbetçi akını

-Edirne'de Yunan ve Bulgar turistler Ulus pazarına akın etti

EDİRNE - Edirne'de Cuma günleri kurulan Ulus Pazarı, Bulgar ve Yunan turistler ile Türk gurbetçilerin akınına uğradı.

Edirne'de gıdadan tekstile birçok ürünün bulunduğu Ulus Pazarı'nda Bulgar, Yunan ve gurbetçi Türklerin yoğunluğu yaşandı. Çevre illerden, Yunanistan'dan, Bulgaristan'dan ve gurbetçilerin uğrak noktası olan Ulus Pazarı en yoğun günlerinden birini yaşadı.

"Almanya öncesi son alışverişimi Ulus'ta yaptım"

Almanya'ya dönmeden önce son alışverişini Ulus Pazarın yaptığını belirten Türk gurbetçi Müberra Cömert, "Ulus Pazarı yurtdışındaki alışveriş merkezlerinden çok daha hesaplıdır. Burada çamaşır, çorap ve kışlık, yazın ise yazlık ihtiyaçlarımızı buradan almaya çalışıyoruz. Daha doğrusu parayı buraya bırakmaya çalışıyoruz. Memleketimize para bırakmaya çalışıyoruz. Gümrüklerde biraz sıkıntı olduğu için alışverişimiz biraz frenleyerek yapmak zorunda kalıyoruz. Gümrüklerde sıkıntı yaşamamak için biraz daha alışverişi azaltıyoruz. Son olarak şunu söylemek istiyorum, Türkiye'nin kıymetini bilin, biz gurbetçiler geldiğimizde toprağımızı öpüyoruz, Allah kimseyi vatansız bırakmasın "dedi.

Ulus Pazarında ailesiyle birlikte alışveriş yapan Elif Su Özdilek, "Ben buraya her sene geliyorum ve burayı çok seviyorum. Bugün burada ve oyuncak kıyafet aldım" şeklinde konuştu.

"Buraya her yıl geliriz"

Ulus Pazarında fiyatlar uygun olduğu için her zaman geldiğini dile getiren vatandaşlardan İbrahim Özdilek, " Antalya'dan Edirne'ye geldiğimizde buraya her sene geliyoruz. Fiyatlar uygun ve güzel şeyler var. Burada birçok eşya aldık hepsini arabaya taşıdık. Alıyoruz arabaya taşıyoruz sürekli ellimizde ağırlık olmasın diye. Halı, nevresim takımı ve kızım için bir şeyler aldık. Ne bulduysak aldık" ifadelerine yer verdi.

Alışveriş yapmak için Ulus pazarına arkadaşıyla beraber gelen Sedef Şahin, "Edirne'de bu Pazar yerini uygun bulduğumuz için kız arkadaşımla beraber buraya geldik. Kendime tişört aldım. Bugün buraya sadece kıyafet almak için geldim. Gerçekten Ulus pazarı çok güzel bir sürü yabancı insan var ve bazen buradaki esnaftan güzel diyaloglarımız oluyor güzel yani çok memnun oluyoruz burada alışveriş yapmaktan" diye konuştu.

Yunanistan'dan Ulus Pazarına alışverişlerini yapmak için gelen Emel Alioğlu, "Ulus Pazarı çok güzel ve fiyatlarınız da çok uygun her zaman için alışveriş tercimiz buradan yana oluyor. Her yönden çok hoşumuza gidiyor burası. Eskiden gümrüklerimiz kapalı olduğu için istediğimiz gibi buraya gelip alışverişimiz yapamıyorduk Türkiye'yi özledik ve şimdi ilk otobüs ile biz geldik. Şimdi ise çok rahat bir şekilde alışveriş yapabiliyoruz. Pazarda tişörtler, kazaklar, çarşaflar ve altın aldık, her şeyimizi buradan aldık" dedi.

"Sınır kapısı açık olunca alışverişe geldik"

Yunanistan'dan ilk otobüs ile Ulus Pazarına alışveriş yapmak için geldiğini belirten Saribaranis Kostas ise "Biz Yunanistan'dan geldik ve Ulus Pazarında şuanda alışveriş yapıyoruz. Bugün eşime de burada birkaç parça eşya aldım. Pazarkule Sınır Kapısının açık olmasından dolayı bizde alışverişimizi yapmak için bu pazarı tercih ettik ve Edirne'de alışverişimizi sürdürüyoruz" İfadelerini kullandı.