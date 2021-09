Edirne'de sosyete pazarına gurbetçi akını

Edirne'de cuma günleri kurulan Ulus Pazarı, Bulgar ve Yunan turistler ile Türk gurbetçilerin akınına uğradı.

Edirne'de gıdadan tekstile birçok ürünün bulunduğu Ulus Pazarı'nda Bulgar, Yunan ve gurbetçi Türkler yoğunluk oluşturdu. Çevre illerden, Yunanistan'dan, Bulgaristan'dan gelenlerin ve gurbetçilerin uğrak noktası olan Ulus Pazarı en yoğun günlerinden birini yaşadı. Almanya'ya dönmeden önce son alışverişini Ulus Pazarı'nda yaptığını belirten gurbetçi Müberra Cömert, "Ulus Pazarı yurt dışındaki alışveriş merkezlerinden çok daha hesaplıdır. Burada çamaşır, çorap ve kışlık, yazın ise yazlık ihtiyaçlarımızı buradan almaya çalışıyoruz. Daha doğrusu parayı buraya bırakmaya çalışıyoruz. Memleketimize para bırakmaya çalışıyoruz. Gümrüklerde biraz sıkıntı olduğu için alışverişimizi biraz frenleyerek yapmak zorunda kalıyoruz. Gümrüklerde sıkıntı yaşamamak için biraz daha alışverişi azaltıyoruz. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Türkiye'nin kıymetini bilin. Biz gurbetçiler geldiğimizde toprağımızı öpüyoruz. Allah kimseyi vatansız bırakmasın" dedi.

Ulus Pazarı'nda ailesiyle birlikte alışveriş yapan Elif Su Özdilek, "Ben buraya her sene geliyorum ve burayı çok seviyorum. Bugün burada oyuncak, kıyafet aldım" şeklinde konuştu.

"Buraya her yıl geliriz"

Ulus Pazarı'nda fiyatlar uygun olduğu için her zaman geldiğini dile getiren İbrahim Özdilek, " Antalya'dan Edirne'ye geldiğimizde buraya her sene geliyoruz. Fiyatlar uygun ve güzel şeyler var. Burada birçok eşya aldık, hepsini arabaya taşıdık. Alıyoruz arabaya taşıyoruz sürekli elimizde ağırlık olmasın diye. Halı, nevresim takımı ve kızım için bir şeyler aldık. Ne bulduysak aldık" dedi.

Alışveriş yapmak için arkadaşıyla beraber pazara gelen Sedef Şahin, "Edirne'de bu pazar yerini uygun bulduğumuz için kız arkadaşımla beraber buraya geldik. Kendime tişört aldım. Bugün buraya sadece kıyafet almak için geldim. Gerçekten Ulus Pazarı çok güzel. Bir sürü yabancı insan var ve bazen buradaki esnaftan güzel diyaloglarımız oluyor, güzel yani. Çok memnun oluyoruz burada alışveriş yapmaktan" diye konuştu.

Yunanistan'dan Ulus Pazarı'na alışverişe gelen Emel Alioğlu, "Ulus Pazarı çok güzel ve fiyatlarınız da çok uygun, her zaman için alışveriş tercihimiz buradan yana oluyor. Her yönden çok hoşumuza gidiyor burası. Eskiden gümrüklerimiz kapalı olduğu için istediğimiz gibi buraya gelip alışverişimizi yapamıyorduk. Türkiye'yi özledik ve şimdi ilk otobüsle geldik. Şimdi ise çok rahat bir şekilde alışveriş yapabiliyoruz. Pazarda tişörtler, kazaklar, çarşaflar ve altın aldık, her şeyimizi buradan aldık" dedi.

"Sınır kapısı açık olunca alışverişe geldik"

Yunanistan'dan ilk otobüsle Ulus Pazarı'na alışveriş yapmak için geldiğini belirten Saribaranis Kostas ise, "Biz Yunanistan'dan geldik ve Ulus Pazarı'nda şu anda alışveriş yapıyoruz. Bugün eşime de burada birkaç parça eşya aldım. Pazarkule Sınır Kapısı'nın açık olmasından dolayı bizde alışverişimizi yapmak için bu pazarı tercih ettik ve Edirne'de alışverişimizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. - EDİRNE