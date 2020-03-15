Son Dakika › Güncel › Edirne'de sosyete pazarına korona virüs önlemi - Son Dakika
Edirne'de sosyete pazarına korona virüs önlemi
6 saat önce
Edirne'de her cuma günü kurulan ve 'sosyete pazarı' olarak bilinen Ulus Pazarı'nın korona virüs tedbirleri kapsamında ikinci bir duyuruya kadar kurulmayacağı açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 01:16 Kaynak: İHA
Edirne'de her cuma günü kurulan ve 'sosyete pazarı' olarak bilinen Ulus Pazarı'nın korona virüs tedbirleri kapsamında ikinci bir duyuruya kadar kurulmayacağı açıklandı.
Edirne Belediyesi, korona virüsü tedbirleri kapsamında her hafta cuma günleri kurulan Ulus Pazarı'nın ikinci bir duyuruya kadar kurulmayacağını açıkladı. 'Sosyete pazarı' olarak anılan Ulus Pazarı, Edirneli vatandaşların yanı sıra döviz kuru farkı nedeniyle Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen müşterilerin de gözdesi durumunda. Perşembe gecesinden onlarca Bulgar ve Yunan, euro ve levanın Türk lirası karşısındaki değeri nedeniyle Edirne'ye gelerek, Ulus Pazarı'ndan alışveriş yapıyor. - EDİRNE
Son Dakika Sarp Sınır Kapısı, koronavirüs ile ilgili önleyici tedbirler kapsamında yolcu trafiğine kapatıldı İsrail Başbakanı Netanyahu, yeni tip koronavirüs testi yaptırdı Sivas'ta koronavirüs tehlikesine rağmen mağaza açılışında izdiham yaşandı İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den koronavirüs açıklaması: Karantina söz konusu değil