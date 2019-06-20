Son Dakika Haberleri: Edirne'de spor aracıyla drift yapan gurbetçiye 5 bin 10 TL ceza
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Edirne'de spor aracıyla drift yapan gurbetçiye 5 bin 10 TL ceza

58 dakika önce

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yabancı plakalı spor aracıyla drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren Ü.Ş.'ye, 5 bin 10 TL ceza kesildi.

Edirne'de spor aracıyla drift yapan gurbetçiye 5 bin 10 TL ceza, System.String[]
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yabancı plakalı spor aracıyla drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren Ü.Ş.'ye, 5 bin 10 TL ceza kesildi. Aracı trafikten men edilen Ü.Ş.'nin ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yabancı plakalı bir aracın Yukarı Zaferiye Mahallesi Hastane Caddesi'nde drift yaparak, trafiği tehlikeye düşürdüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Polis, cadde üzerindeki güvenlik kameralarından tespit ettiği Ü.Ş. yönetimindeki BIA 9500 plakalı spor otomobili durdurdu. Sürücü Ü.Ş.'ye 'drift yapmak' suçundan toplam 5 bin 10 TL idari para cezası kesildi. Ehliyetine 60 gün süreyle el konulan Ü.Ş.'nin aracı ise trafikten men edilerek, otoparka çekildi.


- Edirne
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:16 Kaynak: DHA
Keşan, Edirne, Güncel
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