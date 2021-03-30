Son dakika: Edirne'de spor salonlarının 'sağlık' için açılması isteniyor - Son Dakika

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olan spor salonlarının işletmecileri ve eğitmenleri, halkın sağlığı için spor salonlarının açılmasını istedi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs vaka haritasında 'çok yüksek risk' grubunu gösteren kırmızı renkle yer alan Keşan'da, spor salonları salgının önlenmesi amacıyla Edirne İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla yaklaşık 1 ay önce kapatıldı. Keşan'da kapalı olan spor salonlarının işletmecileri ve eğitmenler salonların yeniden açılmasını istedi.

'İNSANLARIN SAĞLIKLI KALMALARI İÇİN SPOR YAPMALARINI SAĞLAMAMIZ GEREKMEKTE'

Salon işletmecisi Beden Eğitimi ve Spor Eğitmeni Çağlar Uygun, pandemi döneminde spor yapmanın önemli olduğunu belirterek, "Bu virüsler bizim hayatımızda hep vardı ve bundan sonra da hep olacaklar. Bu yüzden her paniklediğimizde ilk olarak sporu kesmenin bize bir faydası yoktur. Aksine daha çok zarar vermektedir. Düzenli olarak egzersiz yapmak vücudumuzun içerisinde bulunan zararlı virüs ve bakterileri öldürmektedir. Bilim insanlarının spor salonlarında yapılan çalışmalarla ilgili yaptığı bazı çalışmalar var. Bilim insanları tarafından Avrupa'da 14 ülkede 62 milyondan fazla spor yapan kişi incelenmiştir. Spor salonlarında 100 bin kişide ortalama vaka oranı 0,78 olarak ortaya çıkmıştır. Bu araştırma bize gösteriyor ki market alışverişi yapmanın, dışarıda yemek yemenin ya da kalabalık bir caddede yürümenin spor salonlarında egzersiz yapmaktan daha fazla riski vardır. Koronavirüsün yayılmasını engellemek bizim öncelikli amacımız. Ancak bir yandan da insanların sağlıklı kalmaları için onların spor yapmalarını sağlamamız gerekmektedir. Fiziksel aktivitede bulunmanın koronavirüse ve pandeminin neden olduğu ruhsal çöküntüye koruma sağlayacağını yapılan çalışmalarda kanıtlamıştır" dedi.

'ARTIK İŞİMİZE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ'

Spor eğitmeni Kerim Doğru da, spor salonlarında hijyene daha dikkat edildiğini ifade ederek, "Salonlarda olabildiğince insan sağlığına önem veriyoruz. Şu an çevremizdeki birçok il ve ilçede spor salonları aktif. Artık işimize devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

Eğitmen Gürhan Gür ise spor salonlarının insan sağlığı için gerekli fiziksel aktivitelerin yapıldığı yerler olduğunu kaydederek, salonların yeniden hizmete girmesi gerektiğini söyledi.