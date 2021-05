Edirne'de STK temsilcileri Saros FSRU Gemi İskelesi Projesi'yle ilgili yürütmeyi durdurma talebinde bulundu - Son Dakika

Edirne'de sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Saros FSRU (Yüzer Depolama ve Gazlaştırma Tesisi) Gemi İskelesi Projesi'yle ilgili Edirne Bölge İdare Mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararı vermesi gerektiğini savundu.

Saraçlar Caddesi'nde bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri adına basın açıklaması yapan Edirne Kent Konseyi Başkanı Ziya Gökerküçük, Saros'un her yıl en az iki milyon insanın tatilini geçirdiği bir bölge olduğunu belirtti.

Daha yüzlerce özelliği olan bu bölgeye FSRU Gemi İskelesi Projesi yapılmak istendiğini belirten Gökerküçük, şunları kaydetti:

"Bu hukuksuzluk devam ederse on yıl sonra Saros, Dilovası olacak, Aliağa olacak, doğanın öldüğü, canlıların yok olduğu, insanların hastalandığı bir bölge olacak. Çare Saros gönüllülerinin, bizlerin, duyarlı yurttaşların yıllardır devam ettiği mücadeleye destek olmak. Çare Trakya Belediyeler Birliği ve Marmara Belediyeler Birliği olmak üzere belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, il genel meclisi üyeleri, oda, sendika, dernek, siyasi parti ve tüm sivil örgüt seçilmişleri her yerde her koşulda bu gidişe 'dur' diyelim."

Gökerküçük, şöyle devam etti:

"Çare, Saros gönüllüleri tarafından yapılan hukuk süreçlerinde daha önce iptal edilen ÇED raporları gibi hukuka, bilime ve insan haklarına aykırı inşaatın durdurulması ve Edirne İdare Mahkemesi'nin acilen yürütmeyi durdurma ve ÇED iptal kararı vermesi.

Saros için çığlıkların birleşme bütünleşme zamanıdır. Saros için etkili ve yetkililerin vicdanlarını dinleme zamanıdır."