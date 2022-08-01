Edirne'de sağanak sonrası hasar tespit çalışmalarına başlandı - Son Dakika
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Edirne'de sağanak sonrası hasar tespit çalışmalarına başlandı

01.08.2022 12:31
Edirne'de sağanak sonrası hasar tespit çalışmalarına başlandı

Edirne'de su baskınlarına neden olan sağanak sonrası hasar tespit çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Edirne'de su baskınlarına neden olan sağanak sonrası hasar tespit çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, dün 22.00 sıralarında başlayan gök gürültülü sağanak nedeniyle 25 farklı noktada su baskını yaşandığı belirtildi.

Su baskınlarına, AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerince müdahale edildiğini aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gelen ihbarlara yönelik, Bosna köyü mevkiinde mahsur kalan 7 kişilik aile ve merkezde bir apartmanın bodrum katında mahsur kalan bir vatandaşımız tahliye edilerek kurtarılmıştır. Merkez Babademirtaş Mahallesi'ndeki metruk binada çökme olduğu bilgisi üzerine ekiplerimizce müdahale edilmiş, yapılan tespitte herhangi bir kişinin göçüğün altında kalmadığı belirlenmiştir."

Su baskını nedeniyle oluşan zararın tespiti ve giderilmesi için çalışmalara başlandığı aktarılan açıklamada, "Zarar gören binaların hasar tespiti, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce yapılırken, eşya zararlarının tespiti için İl Defterdarlığı ekipleri çalışmalarına başlamıştır. Ayrıca zarar gören iş yerleri için ise AFAD personeli görevlendirilmiş olup, zarar tespitlerine hızlı şekilde devam edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Edirne'de sağanak sonrası hasar tespit çalışmalarına başlandı - Son Dakika
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