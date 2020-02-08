Edirne'de su bidonuyla ritim tutan öğrencinin davul hayali gerçek oldu - Son Dakika

Edirne'de bir hayırsever, davul alamadığı için evinde su bidonuyla ritim tutan 11 yaşındaki Egemen Ertan'a satın aldığı davulu hediye etti.

Mimar Sinan Ortaokulunda öğretmenler, 7'nci sınıf öğrencisi Egemen'in derslerde sıraya vurarak ritim tuttuğunu fark etti.

Okulda hayata geçirilen "öğrenci koçluğu" uygulaması kapsamında küçük Egemen'in evini ziyaret eden öğretmenler, ailesinden öğrencilerinin davul çalmaya merakı ve yeteneği olduğunu öğrendi.

Bunun üzerine dönem başında okulun Tasarım ve Beceri Atölyesi'ne kaydı yapılan Egemen, müzik öğretmeni Remzi Gürtunca ile çalışmalara başladı.

Okuldan arta kalan zamanda atölyede çalışan Egemen, evinde de bidonla ritim tutuyordu.

Bu durumu öğrenen kentteki bir hayırsever, okul müdürü İkram Kalkan, müzik öğretmeni Remzi Gürtunca ve Egemen ile Tarihi Alipaşa Çarşısı'ndaki bir iş yerinden çocuğun beğendiği davulu aldı.

Egemen Ertan, AA muhabirine, bir davulu olduğu için çok mutlu olduğunu anlatarak, "Davulu bana alana çok teşekkür ederim, bidonlardan kurtuldum artık. Eğitimime devam ederek güzel sanatlar lisesine gitmek istiyorum." dedi.

Okul müdürü Kalkan da Egemen'in daha önce evde bidonlarla ritim tuttuğunu belirterek, "Sayın Valimiz Ekrem Canalp'e okulumuza kazandırdığı müzik atölyesinden dolayı teşekkür ederiz. Milli Eğitim Müdürlüğümüzün öğrenci koçluğu sayesinde Egemen'i keşfettik." diye konuştu.

Müzik öğretmeni Gürtunca da öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkarmak için çalışmalar yaptıklarını, Egemen'in de bu çalışma sonucu keşfedildiğini dile getirdi.