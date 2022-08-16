Edirne'de su, toprak ve hava analizlerinin yapılacağı araştırma merkezi kurulacak - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'de su, toprak ve hava analizlerinin yapılacağı araştırma merkezi kurulacak

16.08.2022 13:13
Edirne'de su, toprak ve hava analizlerinin yapılacağı araştırma merkezi kurulacak

Edirne'de, su, toprak ve hava analizlerinin yapılacağı, içerisinde farklı laboratuvarların yer alacağı Mavi Büyüme Araştırma Merkezi kurulacak.

Edirne'de, su, toprak ve hava analizlerinin yapılacağı, içerisinde farklı laboratuvarların yer alacağı Mavi Büyüme Araştırma Merkezi kurulacak.

Trakya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi ve Bulgaristan'dan Prof. Dr. Asen Zlatarov Üniversitesi iş birliğinde hayata geçirilen "Mavi Büyüme için Sınır Ötesi İş Birliği: Mavi Büyüme Laboratuvarları" Avrupa Birliği projesinin planlama toplantısı Edirne'de yapıldı.

Toplantıda, geliştirme ve pilot çalışmaların uygulanması süreçleriyle ilgili planlamalar gerçekleştirildi.

3,3 milyon avroluk bütçesiyle çevre alanında en yüksek bütçeli sınır ötesi iş birliği projesiyle, çevresel koruma bilinci ve sürdürülebilir kalkınma farkındalığı oluşturulması amaçlanıyor.

Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinin planlandığı proje ile Burgaz ve Edirne'de ortak araştırma metotlarının geliştirilmesi ve proje ortaklarının araştırma altyapılarının güçlendirilmesi amacıyla iki kentte Mavi Büyüme Araştırma Merkezi kurulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Proje Koordinatörü Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, sınır ötesi iş birliği ile Türkiye ve Bulgaristan'ın su kaynaklarının analizlerini yaparak çevresel koruma ve sürdürülebilir kalkınmaya destek sağlamak istediklerini belirtti.

Merkezde su, toprak ve hava analizlerinin yapılacağını aktaran Prof. Dr. Türkyılmaz, şunları kaydetti:

"Sınır ötesi bölgedeki paydaşlarımız ile doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi için etkileşim, koordinasyon ve iş birliği içerisinde çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda Arda, Tunca ve Meriç nehirlerinin suyunda bulunan ve ekosisteme zarar veren mikroplastik atıkları incelemek için gerekli donanım ve altyapıları oluşturuyoruz. Çalışmalarımızı tamamladığımızda sınırın her iki tarafındaki su ekosistemlerinin ekolojik durumu hakkında önemli bilgi ve veriler elde edeceğiz. Bu sayede gelecek dönemlerde yapılacak araştırma faaliyetleri süreklilik kazanacak."

Toplantı sonrası proje heyeti, Meriç ve Ergene nehirleri ile Enez, İpsala bölgesi ve Gala Gölü'nün de aralarında bulunduğu 12 farklı noktaya saha ziyaretleri gerçekleştirdi.

YORUMLAR
500
Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli'nden kısa kısa
Kaynak: AA

Bulgaristan, Araştırma, Edirne, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de su, toprak ve hava analizlerinin yapılacağı araştırma merkezi kurulacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:28 Vatan Partisi'nden resmi açıklama: Doğu Perinçek, Suriye'ye giderek Beşar Esad ile gayri resmi olarak görüşecek
15:27 TFF'ye çıkarma yapan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den hakemler hakkında çarpıcı sözler: Hangisi doğru?
15:26 Oyuncu Levent İnanır'dan çok konuşulacak itiraf: Dayım Kadir İnanır yüzünden çocukluğumu yaşayamadım
15:32 Hakan Taşıyan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan vefası Twitter'da gündem oldu
15:30 Vali yardımcılığı ve kaymakamlık yapan FETÖ firarisi bağ evinde yakalandı
15:07 Dün iptal edilen motorin zammı bugün yapılıyor! Litresi 24 lirayı geçecek
14:46 Terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin havan saldırısında şehit olan uzman çavuş hakkında yürek yakan gerçek ortaya çıktı
14:44 Tarım Kredi, indirime giren ürünler ile fiyatlarını sosyal medyadan tek tek paylaştı
14:43 Trabzonspor genç yıldızı Ahmetcan Kaplan, Hollanda devi Ajax'a transfer oldu
14:35 Maaşını biriktirip yeni aldığı motosiklet yaşamdan kopardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 16:01:08. #1.12#
SON DAKİKA: Edirne'de su, toprak ve hava analizlerinin yapılacağı araştırma merkezi kurulacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement