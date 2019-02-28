Son Dakika Haberleri: Edirne'de Şubat Ayında 27 Kişiye İlk Yardım Eğitimi

Edirne'de Şubat Ayında 27 Kişiye İlk Yardım Eğitimi

1 saat önce

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, Şubat ayında toplamda 27 kişiye ilk yardım eğitimi verdiklerini söyledi.

Edirne'de Şubat Ayında 27 Kişiye İlk Yardım Eğitimi, System.String[]
Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, Şubat ayında toplamda 27 kişiye ilk yardım eğitimi verdiklerini söyledi.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, itfaiye binasında oluşturulan yeni eğitim salonunda; İlk Yardım Eğitmenleri Hemşire İnci Özer, Dilara Dinç ve İrem Dağdeviren eşliğinde "Doğru İlk Yardım Hayat Kurtarır" sloganıyla gönüllü ilk yardımcılar yetiştirmeye devam ettiklerini söyledi.

Eğitimlere Şubat ayında da devam ettikleri belirten Tanrıkulu, "12- 14 Şubat 2019 tarihleri arasında 9 kişi, 19-21 arasında da 18 kişi ilk yardım eğitimi aldı. Eğitmenlerimiz gönüllü ilk yardımcılara; önemli bilgiler verdi. Doğru müdahale hayat kurtarır. Bu nedenle ilk yardım eğitimlerini çok önemsiyor hem belediye personeline hem de diğer kurum ve kuruluşlardan gelen gönülle vatandaşlarımıza bu konuda eğitimler vermeye devam ediyoruz. Edirne Belediyesi İlk Yardım Eğitim Merkezi ile Türkiye'deki ilk üç belediyeden biri oldu. Sağlık Bakanlığının belirttiği tüm şartları yerine getirerek kurduğumuz İlk Yardım Eğitim Merkezi'nde kamu kurum ve özel kuruluşların talep etmesi halinde, kurumlarının ihtiyacı olan sertifikalı İlk Yardımcı eksiğini gidererek belki de birçok kişinin hayata tutunmasını sağlıyoruz" dedi. - EDİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:29 Kaynak: İHA

Ertuğrul Tanrıkulu, Edirne, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hemşireyi Taciz Ettiği İddia Edilen Özel Kalem Müdürü Serbest Bırakıldı Son Dakika! BM, İsrail'in 189 Filistinliyi Öldürmesini Savaş Suçu Sayabilir

Meral Akşener: Mersin'de Yeni Bir İsimle Seçime Gireceğiz İmamoğlu: Öğrencilere Aylık Akbil 50 TL, 25 Yaş Altına Ulaşım Yüzde 40 İndirimli Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 12:15:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edirne'de Şubat Ayında 27 Kişiye İlk Yardım Eğitimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]