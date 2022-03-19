EDİRNE'DE SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİNİN DE ARALARINDA OLDUĞU 6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - YENİDEN - Son Dakika
Üye Girişi

EDİRNE'DE SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİNİN DE ARALARINDA OLDUĞU 6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - YENİDEN

19.03.2022 10:48

EDİRNE'de polis tarafından çoğu aynı aileden oluşan suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

EDİRNE'de polis tarafından çoğu aynı aileden oluşan suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Tefecilik ihaleye fesat karıştırma, silah kanununa muhalefet, gasp, kasten yaralama, mala zarar verme iddiasıyla suçlanan şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi uzun süredir takipte olduğu suç işlemek için suç örgütü kurma zannıyla söz konusu gruba Başsavcılık koordinesinde operasyon yaptı. Özel Harekat Timlerinin de desteklediği operasyonda örgüt lideri olduğu öğrenilen O.D'nin de olduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.Tefecilik ihaleye fesat karıştırma, silah kanununa muhalefet, gasp, kasten yaralama, mala zarar verme iddiasıyla suçlanan zanlılar 3 gün emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan suç örgütü lideri olduğu ifade edilen O. D, S. D. tutuklandı.G. D. ve Ö. C. adli kontrolle serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı. Daha önce M. D, U. E, M. T, Ö. S. tutuklanmıştı. Emniyetin suç örgütüne yönelik soruşturmasında tutuklu sayısı 6 oldu.

EDİRNE'DE SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİNİN DE ARALARINDA OLDUĞU 6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - YENİDEN
EDİRNE'DE SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİNİN DE ARALARINDA OLDUĞU 6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - YENİDEN
EDİRNE'DE SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİNİN DE ARALARINDA OLDUĞU 6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - YENİDEN

YORUMLAR
500
BALKONDAN HAVAYA ATEŞ ETTİ, GÖZALTINA ALINDI BALKONDAN HAVAYA ATEŞ ETTİ, GÖZALTINA ALINDI Son dakika: Sultangazi'de sokakta silahlı kavga; mermi isabet eden evdekiler büyük korku yaşadı Son dakika: Sultangazi'de sokakta silahlı kavga; mermi isabet eden evdekiler büyük korku yaşadı EDİRNE'DE SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİNİN DE ARALARINDA OLDUĞU 6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI EDİRNE'DE SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİNİN DE ARALARINDA OLDUĞU 6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Edirne Emniyet Müdürlüğü, Muhalefet, Silah, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EDİRNE'DE SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİNİN DE ARALARINDA OLDUĞU 6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - YENİDEN - Son Dakika


Son Dakika
10:47 Galatasaray'ın yıldızı Omar, Norveç milli takımından affını istedi
10:42 Kurye ile sürücü arasındaki yol verme kavgasına, bıçak karıştı: İşte o görüntüler
10:39 Rus askerler böyle görüntülendi: Ukraynalıların terk ettikleri evlerinde bulduklarını yiyorlar, dans edip eğleniyorlar
10:35 Dün açılan köprüden ücretsiz geçmek isteyenler hayal kırıklığına uğradı: Köprü gece yarısına kadar temizlik nedeniyle kapalı
10:29 Rusya: Ukrayna'daki özel operasyonda ilk kez Kinjal hipersonik füzesi kullanıldı
10:17 Canlı yayın kazası: Mikrofon açık kalınca, savaş detayları yerine sunucunun hapşırmasını duyduk
10:15 Hamile olan ünlü oyuncunun kocasıyla ilgili cinsel ilişki itirafı duyanları bile buz kestirdi: Erkeklerden ipucu alıyordu
10:13 Tıpkı Nihat Kahveci gibi: Enes Ünal'ın krallık yarışındaki rakibi Benzema
10:02 Hem hırsızlar hem de insafsız: Burcu'nun engelli aracını çalıp parçaladılar
09:50 Manisa'da feci kaza: Otomobilin çarptığı çocuk metrelerce sürüklendi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 10:57:34. #1.12#
SON DAKİKA: EDİRNE'DE SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİNİN DE ARALARINDA OLDUĞU 6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - YENİDEN - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement