Edirne'de suç örgütünün lideri de tutuklandı - Yeniden - Son Dakika

EDİRNE'de polisin tefecilik, ihaleye fesat karıştırma, silah kanununa muhalefet, gasp, kasten yaralama, mala zarar verme suçlarını işledikleri iddiasıyla gözaltına aldığı 11 kişiden çete lideri olduğu öne sürülen O.D. ile şüpheli S.D. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. Aynı aileden oldukları belirtilen çete üyelerinden 4'ünün de daha önceki oparsyonda yakalanıp, tutuklandığı öğrenildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, uzun süredir takipte olduğu, suç işlemek için suç örgütü kurma iddiasıyla, çoğu aynı aileden olan gruba yönelik Başsavcılık koordinesinde operasyon yaptı. Özel harekat timlerinin de desteklediği operasyonda örgüt lideri olduğu öğrenilen O.D.'nin de olduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

Tefecilik ihaleye fesat karıştırma, silah kanununa muhalefet, gasp, kasten yaralama, mala zarar verme iddiasıyla suçlanan şüpheliler, 3 gün, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.Şüphelilerden suç örgütü lideri olduğu ifade edilen O.D., S.D. tutuklandı, G.D. ve Ö.C. adli kontrolle serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler ise serbest kaldı. Yaklaşık 6 aydır devam eden çalışmalar kapsamında daha önce de M.D., U.E., M.T. ve Ö.S. tutuklanmıştı. Emniyetin suç örgütüne yönelik soruşturmasında toplam tutuklu sayısı 6 olurken, çalışmaların sürdüğü belirtildi