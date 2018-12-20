Edirne'de Şükrü Sancak İçin Mevlit Okutuldu

Süloğlu ilçesinde, Zeytinburnu Ülkü Ocaklarına 2000'de yapılan saldırıda hayatını kaybeden Şükrü Sancak için Büyük Gerdelli Camisi'nde mevlit okutuldu.

Süloğlu ilçesinde, Zeytinburnu Ülkü Ocaklarına 2000'de yapılan saldırıda hayatını kaybeden Şükrü Sancak için Büyük Gerdelli Camisi'nde mevlit okutuldu.



Edirne Ülkü Ocakları Başkanı Barış Gündoğdu, Sancak'ın acının yıllar geçse de dinmeyeceğini söyledi.



Gündoğdu, şunları kaydetti:



"Henüz ortaokul son sınıf öğrencisi olan Şükrü Sancak, iftar hazırlığı yaparken dönemin terör örgütü MLKP tarafından Zeytinburnu Ülkü Ocaklarında silahlı saldırıyla ağır yaralanıyor. Kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hasretini ve özlemini çektiğimiz şehadet şerbetini içerek şehitlik mertebesine erişiyor. Daha ortaokul öğrencisi olan 15 yaşındaki bir çocuğa silah doğrultacak kadar canileşen, gencecik bir fidanı solduran bu ahlaksız zihniyetler biz ülkücüleri ilimden, bilimden ve irfandan ayırabileceklerini mi zannediyor."

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