Edirne'de sulama kanalında oksijensiz kalan balıklar öldü - Son Dakika

Edirne'de sulama kanalında oksijensiz kalan balıklar öldü

Son Güncelleme: 05.10.2023 12:51

Edirne'de Abdurrahman Mahallesi Sulama Kooperatifine ait sulama kanalının terfi havuzunda oksijensiz kalan balıklar öldü. Yetkililer, su seviyesinin düşmesiyle balıkların terfi havuzunda toplandığını ve su akışının durmasıyla oksijensiz kalarak öldüklerini belirtti.

Edirne'de sulama kanalında oksijensiz kalan çok sayıda balık öldü.

Abdurrahman Mahallesi Sulama Kooperatifince kullanılan sulama kanalının terfi havuzundaki balıkların yüzeyde hareketsiz durduğunu görenler, durumu DSİ. 111. Şube Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

Bazı vatandaşların balıkların yemesi için havuza ekmek attıkları görüldü.

Havuza gelerek inceleme yapan yetkililer, ölen balıkların temizlenmesi için sulama kanalını işleten kooperatife talimat verdi.

Yetkililer, Meriç Nehri'nden pompayla çekilen suyla kanala ulaşan balıkların, su seviyesinin düşmesiyle terfi havuzunda toplandıklarını, su akışının durmasıyla da oksijensiz kalarak öldüklerini ifade etti.

Kaynak: AA

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Edirne, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Edirne'de sulama kanalında oksijensiz kalan balıklar öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de sulama kanalında oksijensiz kalan balıklar öldü - Son Dakika
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