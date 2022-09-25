Edirne'de sulama tankerine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Edirne'de sulama tankerine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

25.09.2022 02:24
Edirne'de sulama tankerine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Edirne'de, sulama tankerine arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Edirne'de, sulama tankerine arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, S.K. idaresindeki 59 AFE 571 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı'nda refüjlerdeki çimleri sulayan belediyenin 22 ED 342 plakalı sulama tankerine arkadan çarptı.

Kazada otomobilin sürücüsü S.K. ve 3 yolcu yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki tedavilerinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü.

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Kaynak: AA

Atatürk Bulvarı, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de sulama tankerine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Edirne'de sulama tankerine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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